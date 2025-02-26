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Трамп розповів, який формат підтримки миру треба погодити Україні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 26 лютого 2025, 10:23
Трамп розповів, який формат підтримки миру треба погодити Україні
Трамп. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі заявив, що в Україні потрібно буде погодити такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію

Деталі: Трамп раніше заявляв, що правитель РФ Володимир Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного припинення вогню.

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Журналіст натомість зауважив президенту США, що Кремль заявив про неприйнятність для нього формату місії, до якого увійшли б військові європейських країн.

"Це не те, що мені сказали", – відповів на це президент США.

Він зазначив, що в Україні потрібна буде "якась форма" підтримки миру.

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"Буде зроблено щось, що задовольнить кожного… Це те, що я обговорював. Форма підтримка миру, що буде прийнятною для кожного. Зрештою ми зможемо про щось домовитись, я впевнений", – сказав Трамп.

Передісторія:

  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 
  • Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

ТрампУкраїнаросійсько-українська війна
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