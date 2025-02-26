Трамп розповів, який формат підтримки миру треба погодити Україні

Президент США Дональд Трамп у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі заявив, що в Україні потрібно буде погодити такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію

Деталі: Трамп раніше заявляв, що правитель РФ Володимир Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного припинення вогню.

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Журналіст натомість зауважив президенту США, що Кремль заявив про неприйнятність для нього формату місії, до якого увійшли б військові європейських країн.

"Це не те, що мені сказали", – відповів на це президент США.

Він зазначив, що в Україні потрібна буде "якась форма" підтримки миру.

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"Буде зроблено щось, що задовольнить кожного… Це те, що я обговорював. Форма підтримка миру, що буде прийнятною для кожного. Зрештою ми зможемо про щось домовитись, я впевнений", – сказав Трамп.

Передісторія: