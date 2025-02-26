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Трамп рассказал, какой формат поддержки мира надо согласовать Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 26 февраля 2025, 10:23
Трамп рассказал, какой формат поддержки мира надо согласовать Украине
Трамп. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во вторник во время общения с прессой в Белом доме заявил, что в Украине нужно будет согласовать такой формат миротворческой миссии, который будет приемлем для каждой из сторон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию

Детали: Трамп ранее заявлял, что правитель РФ Владимир Путин не будет выступать против европейских миротворцев в Украине в рамках потенциального прекращения огня.

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В свою очередь журналист заметил президенту США, что Кремль заявил о неприемлемости для него формата миссии, в который вошли бы военные европейских стран.

"Это не то, что мне сказали", - ответил на это президент США.

Он отметил, что в Украине нужна будет "какая-то форма" поддержки мира.

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"Будет сделано что-то, что удовлетворит каждого... Это то, что я обсуждал. Форма поддержка мира, которая будет приемлемой для каждого. В конце концов мы сможем о чем-то договориться, я уверен", – сказал Трамп.

Предыстория:

  • Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.
  • Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

ТрампУкраинароссийско-украинская война
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