Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться

Президент США Дональд Трамп у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі заявив, що наразі мова про зняття санкцій з Росії не йде, але допустив таку можливість у майбутньому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трасляцію

Деталі: Трампа запитали, чи розглядає він зняття санкції з Росії у межах переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

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"Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо, але наразі ні", – відповів президент США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.

При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.

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Що було раніше: Перед цим ЗМІ повідомляли, що глава Держдепу Марко Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни.