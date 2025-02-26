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Трамп заявил, что сейчас о снятии санкций с России речь не идет

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 26 февраля 2025, 10:48
Трамп заявил, что сейчас о снятии санкций с России речь не идет
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп во вторник во время общения с прессой в Белом доме заявил, что сейчас речь о снятии санкций с России не идет, но допустил такую возможность в будущем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трасляцию

Детали: Трампа спросили, рассматривает ли он снятие санкций с России в рамках переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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"Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет", - ответил президент США.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно дал понять, что ослабление санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине.

При этом он заявил, что Соединенные Штаты готовы либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности России к переговорам.

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Что предшествовало: Перед этим СМИ сообщали, что глава Госдепа Марко Рубио заверил европейских союзников, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны.

ТрампРосcиясанкции
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