Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп опублікував відео згенероване ШІ про "майбутнє Гази" з оголеним собою та Нетаньягу

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 26 лютого 2025, 11:30
Трамп опублікував відео згенероване ШІ про майбутнє Гази з оголеним собою та Нетаньягу
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, створене штучним інтелектом, показавши, який, на його думку, повинен буде мати вигляд регіон, відновлений після закінчення бойових дій. У кінці відео сцена, де Трамп, частково оголений, засмагає разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу біля басейну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Короткий ролик починається зі сцен руйнувань у секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису "Газа 2025... Що далі?".

Реклама:
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Далі на відео показана територія, перетворена на "близькосхідну Рив’єру" з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться. Вулицями проїжджають автомобілі Tesla, чоловік, схожий на Ілона Маска, їсть хліб, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.

РЕКЛАМА:

Також у ролику Трамп танцює з легко одягненою жінкою в нічному клубі, Ілон Маск обсипає людей грошима, височіє будівля "Трамп-Газа", на полицях продають золоті сувеніри з символікою Трампа, а посеред площі стоїть гігантська золота статуя Трампа.

Наприкінці Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну з коктейлями.

Відео супроводжує танцювальний трек з текстом: "Дональд Трамп звільнить вас, принісши життя для всіх, більше ніяких тунелів, ніякого страху, Трамп-Газа нарешті тут".

Що передувало: 

  • Нещодавно Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".
  • Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.

ТрампБлизький СхідІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Шмигаль заявив, що угода із США про надра матиме зв'язок із гарантіями безпеки
фото Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 8 людей
На Київщині "шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: загибель жінки вже підтвердили колеги
У Судані розбився військовий літак: загинуло щонайменше 46 осіб, в тому числі цивільні
У деяких регіонах України почалися відключення світла
фото Кількість жертв атаки на Київщині зросла до двох: загиблу людину дістали з-під завалів  
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться
Трамп розповів, який формат підтримки миру треба погодити Україні
Apple визнала помилку в iPhone, через яку під час диктування слово "racist" замінювалося на "Trump"
Останні новини
14:20
Уряд призначив нову голову Національного фонду досліджень України
14:07
ЗМІ: Депутат Київради Плужник не задекларував майно своєї родини на 6 млн доларів
14:01
тенісСвітоліна поверне собі статус першої ракетки України
13:58
фото, відео Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові і погрожував Садовому
13:52
Шмигаль заявив, що угода із США про надра матиме зв'язок із гарантіями безпеки
13:47
Наприкінці лютого на небі "вишикуються" сім планет: як і коли за ними спостерігати
13:43
В Україні 37% порушників ПДР не сплатили штрафи: в яких регіонах боржників найбільше
13:40
У РФ анонсували переговори з США у Стамбулі щодо роботи посольств
13:28
фото Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 8 людей
13:20
ДТЕК: Україні потрібно до двох мільярдів кубометрів імпортного газу після атак РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: