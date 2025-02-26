Трамп опублікував відео згенероване ШІ про "майбутнє Гази" з оголеним собою та Нетаньягу
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, створене штучним інтелектом, показавши, який, на його думку, повинен буде мати вигляд регіон, відновлений після закінчення бойових дій. У кінці відео сцена, де Трамп, частково оголений, засмагає разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу біля басейну.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Короткий ролик починається зі сцен руйнувань у секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису "Газа 2025... Що далі?".
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Далі на відео показана територія, перетворена на "близькосхідну Рив’єру" з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться. Вулицями проїжджають автомобілі Tesla, чоловік, схожий на Ілона Маска, їсть хліб, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.
Також у ролику Трамп танцює з легко одягненою жінкою в нічному клубі, Ілон Маск обсипає людей грошима, височіє будівля "Трамп-Газа", на полицях продають золоті сувеніри з символікою Трампа, а посеред площі стоїть гігантська золота статуя Трампа.
Наприкінці Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну з коктейлями.
Відео супроводжує танцювальний трек з текстом: "Дональд Трамп звільнить вас, принісши життя для всіх, більше ніяких тунелів, ніякого страху, Трамп-Газа нарешті тут".
Що передувало:
- Нещодавно Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".
- Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.