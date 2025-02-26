Трамп опублікував відео згенероване ШІ про "майбутнє Гази" з оголеним собою та Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, створене штучним інтелектом, показавши, який, на його думку, повинен буде мати вигляд регіон, відновлений після закінчення бойових дій. У кінці відео сцена, де Трамп, частково оголений, засмагає разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу біля басейну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Короткий ролик починається зі сцен руйнувань у секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису "Газа 2025... Що далі?".

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Далі на відео показана територія, перетворена на "близькосхідну Рив’єру" з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться. Вулицями проїжджають автомобілі Tesla, чоловік, схожий на Ілона Маска, їсть хліб, бородаті чоловіки танцюють у прозорих спідницях, дитина тримає гігантську золоту кулю у формі голови Трампа.

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Також у ролику Трамп танцює з легко одягненою жінкою в нічному клубі, Ілон Маск обсипає людей грошима, височіє будівля "Трамп-Газа", на полицях продають золоті сувеніри з символікою Трампа, а посеред площі стоїть гігантська золота статуя Трампа.

Наприкінці Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засмагають оголені біля басейну з коктейлями.

Відео супроводжує танцювальний трек з текстом: "Дональд Трамп звільнить вас, принісши життя для всіх, більше ніяких тунелів, ніякого страху, Трамп-Газа нарешті тут".

Що передувало: