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Трамп опубликовал видео сгенерированное ИИ о "будущем Газы" с обнаженным собой и Нетаньяху

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 26 февраля 2025, 11:30
Трамп опубликовал видео сгенерированное ИИ о будущем Газы с обнаженным собой и Нетаньяху
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях видео, созданное искусственным интеллектом, показав, как, по его мнению, должен будет выглядеть регион, восстановленный после окончания боевых действий. В конце видео сцена, где Трамп, частично обнаженный, загорает вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху у бассейна.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Короткий ролик начинается со сцен разрушений в секторе Газы, тотально разрушенном военной операцией Израиля в ответ на атаку террористов ХАМАС на государство 7 октября, и с надписи "Газа 2025... Что дальше?".

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Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Далее на видео показана территория, превращенная в "ближневосточную Ривьеру" с экзотическими пляжами, небоскребами, роскошными яхтами и веселящимися людьми. По улицам проезжают автомобили Tesla, мужчина, похожий на Илона Маска, ест хлеб, бородатые мужчины танцуют в прозрачных юбках, ребенок держит гигантский золотой шар в форме головы Трампа.

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Также в ролике Трамп танцует с легко одетой женщиной в ночном клубе, Илон Маск осыпает людей деньгами, возвышается здание "Трамп-Газа", на полках продают золотые сувениры с символикой Трампа, а посреди площади стоит гигантская золотая статуя Трампа.

В конце Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху загорают у бассейна с коктейлями.

Видео сопровождает танцевальный трек с текстом: "Дональд Трамп освободит вас, принеся жизнь для всех, больше никаких тоннелей, никакого страха, "Трамп-Газа" наконец-то здесь".

Что предшествовало:

  • Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
  • Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.

ТрампБлижний ВостокИзраиль
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