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Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей

Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 15:58
Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Щонайменше 5 людей загинули і 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині 26 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, повідомлення Національної поліції України

Пряма мова очільника області: "Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією – 3 штуки".

Деталі: Філашкін зазначив, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. 

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"Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", – наголосив голова ОВА.

О 15:53 Нацполіція повідомила вже про 11 поранених. "Поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років", - йдеться у повідомленні.

Донецька областьвійнажертви
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