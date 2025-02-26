Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей

Щонайменше 5 людей загинули і 11 дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині 26 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, повідомлення Національної поліції України



Пряма мова очільника області: "Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією – 3 штуки".

Деталі: Філашкін зазначив, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

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"Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", – наголосив голова ОВА.

О 15:53 Нацполіція повідомила вже про 11 поранених. "Поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років", - йдеться у повідомленні.