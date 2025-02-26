Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 8 человек
Среда, 26 февраля 2025, 13:28
По меньшей мере 5 человек погибли и 8 получили ранения в результате российских ударов по городу Константиновка в Донецкой области 26 февраля.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "Россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации – 3 штуки".
Реклама:
Детали: Филашкин отметил, что в последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими.
"Оставаться в городе опасно! Эвакуируйтесь своевременно!", – подчеркнул глава ОВА.