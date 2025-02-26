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У Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 26 лютого 2025, 14:50
У Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти
Фото: Getty Images

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску у середу був заарештований і доправлений для допиту у Генпрокуратурі у справі щодо фінансування його виборчої кампанії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На сторінці Джорджеску у Facebook опублікували повідомлення, у якому сказано, що він збирався знову подати свою кандидатуру на посаду президента, але  "система зупинила його на дорозі і забрала на допит в прокуратуру".

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Також у соцмережах опублікували відео його арешту.

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За повідомленням румунського телеканалу Digi24, прокуратура видала ордер арешт Джорджеску  і почала обшуки в помешканнях його близьких соратників, у тому числі лідера найманців Гораціу Потра та охоронця Джорджеску. Під час обшуків прокурори виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потра в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тисяч євро.

Джорджеску допитують у зв'язку з фінансуванням його виборчої кампанії минулого року, на яку, за офіційними даними, він не задекларував витрат.

Прокуратура підозрює 27 осіб у діях проти конституційного ладу Румунії, публічному підбурюванні, створенні фашистської організації та неправдивих заявах щодо джерел фінансування виборчої кампанії.

Незабаром після того, як в середу вранці з'явилася новина про обшуки, Джорджеску заявив, що обшуки були спрямовані на те, щоб заблокувати його нову президентську заявку.

Опозиційна ультраправа партія AUR, яка підтримує Джорджеску в президентських перегонах, оголосила, що влаштує акцію протесту біля прокуратури. 

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідний кандидат, який несподівано переміг у першому турі виборів через, як вважають, кампанію іноземного втручання через TikTok.

Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.

Румуніяросійсько-українська війнавибори
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