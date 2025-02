У Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску у середу був заарештований і доправлений для допиту у Генпрокуратурі у справі щодо фінансування його виборчої кампанії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На сторінці Джорджеску у Facebook опублікували повідомлення, у якому сказано, що він збирався знову подати свою кандидатуру на посаду президента, але "система зупинила його на дорозі і забрала на допит в прокуратуру".

Реклама:

Також у соцмережах опублікували відео його арешту.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f