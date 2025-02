В Румынии арестовали пророссийского экс-кандидата в президенты

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску в среду был арестован и доставлен для допроса в Генпрокуратуру по делу о финансировании его избирательной кампании.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На странице Джорджеску в Facebook опубликовали сообщение, в котором сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру".

Также в соцсетях опубликовали видео его ареста.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f