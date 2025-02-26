В Румынии арестовали пророссийского экс-кандидата в президенты

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску в среду был арестован и доставлен для допроса в Генпрокуратуру по делу о финансировании его избирательной кампании.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На странице Джорджеску в Facebook опубликовали сообщение, в котором сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру".

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Также в соцсетях опубликовали видео его ареста.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025

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По сообщению румынского телеканала Digi24, прокуратура выдала ордер на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников, в том числе лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи нашли 900 тысяч евро.

Джорджеску допрашивают в связи с финансированием его избирательной кампании в прошлом году, на которую, по официальным данным, он не задекларировал расходов.

Прокуратура подозревает 27 человек в действиях против конституционного строя Румынии, публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и ложных заявлениях относительно источников финансирования избирательной кампании.

Вскоре после того, как в среду утром появилась новость об обысках, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать его новую президентскую заявку.

Оппозиционная ультраправая партия AUR, которая поддерживает Джорджеску в президентской гонке, объявила, что устроит акцию протеста возле прокуратуры.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападный кандидат, который неожиданно победил в первом туре выборов из-за, как считают, кампании иностранного вмешательства через TikTok.

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