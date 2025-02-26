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Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 15:12
Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе – джерело
скриншот

В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбі

Деталі: За словами джерела, внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

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Місцеві мешканці публікують у мережі фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт.

Зазначається, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.

Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.

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