Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе – джерело

В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбі

Деталі: За словами джерела, внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

Реклама:

Місцеві мешканці публікують у мережі фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт.

Зазначається, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.

Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.