Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе – источник
Среда, 26 февраля 2025, 15:12
В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе
Детали: По словам источника, в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.
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Местные жители публикуют в сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт.
Отмечается, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии.
Подробная информация о результатах поражения уточняется.
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