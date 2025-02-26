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Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе – источник

Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 15:12
Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе – источник
скриншот

В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: По словам источника, в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

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Местные жители публикуют в сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт.

Отмечается, что комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии.

Подробная информация о результатах поражения уточняется.

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