Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Європейські лідери обговорили зустріч Макрона з Трампом та підготовку до саміту 6 березня

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцСереда, 26 лютого 2025, 15:14
Європейські лідери обговорили зустріч Макрона з Трампом та підготовку до саміту 6 березня
Трамп і Макрон. Ілюстративне фото: Getty Images

26 лютого очільники 27 країн ЄС провели відеоконференцію, під час якої президент Франції Емманюель Макрон поділився деталями своїх переговорів з  з президентом США Дональдом Трампом. Також європейські лідери обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, запланованого на 6 березня.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Лідери держав-членів ЄС послухали розповідь Макрона про його зустріч з Трампом у Вашингтоні та окреслили плани на позачерговий саміт 6 березня.

Реклама:

"Усі 27 держав-членів брали участь у відеоконференції", – повідомив "Європейській правді" один з посадовців ЄС.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта розповів деякі деталі зустрічі на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter).

"Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент Емманюель Макрон проінформував лідерів ЄС про свою зустріч з Дональдом Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні", – написав він.

РЕКЛАМА:

Також Кошта повідомив, що було "дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську Раду 6 березня, де ми приймемо рішення щодо нашої підтримки України та посилення європейської оборони".

"Щоб досягти миру через силу, ми повинні діяти разом, наголосив я сьогодні на зустрічі лідерів ЄС", – написав також у соцмережі Х (Twitter) президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо:

  • Під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
  • За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.
  • Утім, 26 лютого у Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні.

ЄСФранціяТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про "борг" України
фото, оновлено Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
ЗМІ: У Штатах скасували зустріч з керівниками дипломатії ЄС
Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США
відеоУ Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти
Усі новини...
ЄС
Глава Євроради поговорив з Орбаном про саміт ЄС, присвячений Україні
Туск: Європейські лідери цього тижня в Лондоні обговорять питання оборони
ЄС передав українській поліції 25 авто, що працюватимуть у прифронтових районах
Останні новини
17:33
фотоРозпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки
17:31
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
17:28
Швеція виготовила для України дві великі газові турбіни
17:17
"РФ часто не довозить людей": у Коордштабі розповіли, як формуються списки на обмін полонених
17:15
Акції виробника зброї Rheinmetall за три роки подорожчали в 10 разів
17:13
Росіяни атакували дроном Херсонщину: загинув чоловік
17:05
Україна отримає 700 мільйонів євро на розмінування від партнерів – Міноборони
16:52
Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання українських дітей за кордоном: що зміниться
16:51
Зеленський поїде на саміт щодо європейської безпеки в Британії
16:49
Українці торік здійснили понад 3,6 млрд платіжних операцій в межах країни: яка це сума
Усі новини...
Реклама:
Реклама: