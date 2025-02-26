Європейські лідери обговорили зустріч Макрона з Трампом та підготовку до саміту 6 березня
26 лютого очільники 27 країн ЄС провели відеоконференцію, під час якої президент Франції Емманюель Макрон поділився деталями своїх переговорів з з президентом США Дональдом Трампом. Також європейські лідери обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, запланованого на 6 березня.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя
Деталі: Лідери держав-членів ЄС послухали розповідь Макрона про його зустріч з Трампом у Вашингтоні та окреслили плани на позачерговий саміт 6 березня.
"Усі 27 держав-членів брали участь у відеоконференції", – повідомив "Європейській правді" один з посадовців ЄС.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта розповів деякі деталі зустрічі на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter).
"Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент Емманюель Макрон проінформував лідерів ЄС про свою зустріч з Дональдом Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні", – написав він.
Також Кошта повідомив, що було "дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську Раду 6 березня, де ми приймемо рішення щодо нашої підтримки України та посилення європейської оборони".
"Щоб досягти миру через силу, ми повинні діяти разом, наголосив я сьогодні на зустрічі лідерів ЄС", – написав також у соцмережі Х (Twitter) президент Литви Гітанас Науседа.
Нагадаємо:
- Під час зустрічі з Макроном 24 лютого Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
- За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.
- Утім, 26 лютого у Франції заявили, що отримали згоду Трампа підтримати європейських миротворців в Україні.