Европейские лидеры обсудили встречу Макрона с Трампом и подготовку к саммиту 6 марта
26 февраля руководители 27 стран ЕС провели видеоконференцию, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон поделился деталями своих переговоров с с президентом США Дональдом Трампом. Также европейские лидеры обсудили подготовку к экстренному саммиту Европейского совета, запланированному на 6 марта.
Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя
Детали: Лидеры государств-членов ЕС послушали рассказ Макрона о его встрече с Трампом в Вашингтоне и наметили планы на внеочередной саммит 6 марта.
"Все 27 государств-членов участвовали в видеоконференции", – сообщил „Европейской правде" один из чиновников ЕС.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта рассказал некоторые детали встречи на своей странице в социальной сети Х (Twitter).
"Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент Эмманюэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне", – написал он.
Также Кошта сообщил, что было "очень полезно подготовить наш специальный Европейский Совет 6 марта, где мы примем решение относительно нашей поддержки Украины и усиления европейской обороны".
"Чтобы достичь мира через силу, мы должны действовать вместе, подчеркнул я сегодня на встрече лидеров ЕС", – написал также в соцсети Х (Twitter) президент Литвы Гитанас Науседа.
Напомним:
- Во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.
- По данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.
- Впрочем, 26 февраля во Франции заявили, что поддержать европейских миротворцев в Украине.