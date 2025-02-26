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Европейские лидеры обсудили встречу Макрона с Трампом и подготовку к саммиту 6 марта

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцСреда, 26 февраля 2025, 15:14
Европейские лидеры обсудили встречу Макрона с Трампом и подготовку к саммиту 6 марта
Трамп и Макрон. Иллюстративное фото: Getty Images

26 февраля руководители 27 стран ЕС провели видеоконференцию, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон поделился деталями своих переговоров с с президентом США Дональдом Трампом. Также европейские лидеры обсудили подготовку к экстренному саммиту Европейского совета, запланированному на 6 марта.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Лидеры государств-членов ЕС послушали рассказ Макрона о его встрече с Трампом в Вашингтоне и наметили планы на внеочередной саммит 6 марта.

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"Все 27 государств-членов участвовали в видеоконференции", – сообщил „Европейской правде" один из чиновников ЕС.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта рассказал некоторые детали встречи на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

"Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент Эмманюэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне", – написал он.

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Также Кошта сообщил, что было "очень полезно подготовить наш специальный Европейский Совет 6 марта, где мы примем решение относительно нашей поддержки Украины и усиления европейской обороны".

"Чтобы достичь мира через силу, мы должны действовать вместе, подчеркнул я сегодня на встрече лидеров ЕС", – написал также в соцсети Х (Twitter) президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним:

  • Во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.
  • По данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.
  • Впрочем, 26 февраля во Франции заявили, что поддержать европейских миротворцев в Украине.

ЕСФранцияТрамп
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