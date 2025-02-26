Европейские лидеры обсудили встречу Макрона с Трампом и подготовку к саммиту 6 марта

26 февраля руководители 27 стран ЕС провели видеоконференцию, во время которой президент Франции Эмманюэль Макрон поделился деталями своих переговоров с с президентом США Дональдом Трампом. Также европейские лидеры обсудили подготовку к экстренному саммиту Европейского совета, запланированному на 6 марта.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Лидеры государств-членов ЕС послушали рассказ Макрона о его встрече с Трампом в Вашингтоне и наметили планы на внеочередной саммит 6 марта.

Реклама:

"Все 27 государств-членов участвовали в видеоконференции", – сообщил „Европейской правде" один из чиновников ЕС.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта рассказал некоторые детали встречи на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

"Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент Эмманюэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне", – написал он.

РЕКЛАМА:

Также Кошта сообщил, что было "очень полезно подготовить наш специальный Европейский Совет 6 марта, где мы примем решение относительно нашей поддержки Украины и усиления европейской обороны".

"Чтобы достичь мира через силу, мы должны действовать вместе, подчеркнул я сегодня на встрече лидеров ЕС", – написал также в соцсети Х (Twitter) президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним: