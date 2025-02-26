Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 15:59
Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили
Зеленський. фото Офісу президента

Дату візиту президента України Володимира Зеленського до американської столиці – Вашингтона – ще не визначили, хоча і є "робочий" варіант про 28 лютого, озвучений главою США Дональдом Трампом.

Джерело: президент у спілкуванні зі ЗМІ 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що пропозиція щодо візиту у Штати була, проте "який формат і коли" – поки не визначено.

Реклама:

"Так, там робоча є дата, те, що сказав президент США – п’ятниця. Офіси на зв’язку", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова і Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого.

Що передувало: Вдень 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що проєкт попередньої угоди із США готовий, та розкрив його деталі. Зокрема, угода має зв’язок із гарантіями безпеки для України. 

РЕКЛАМА:

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.

ЗеленськийТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про "борг" України
фото, оновлено Окупанти вдарили по Костянтинівці – убили 5 і поранили 11 людей
ЗМІ: У Штатах скасували зустріч з керівниками дипломатії ЄС
Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США
відеоУ Румунії заарештували проросійського екскандидата у президенти
Усі новини...
Зеленський
Тридцять хвилин, які ризикують вразити Україну
Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським у п’ятницю для підписання угоди щодо надр
Макрон після зустрічі з Трампом зателефонував Стармеру і Зеленському
Останні новини
17:33
фотоРозпочинає роботу посол України в Угорщині: посада була вакантною понад два роки
17:31
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
17:28
Швеція виготовила для України дві великі газові турбіни
17:17
"РФ часто не довозить людей": у Коордштабі розповіли, як формуються списки на обмін полонених
17:15
Акції виробника зброї Rheinmetall за три роки подорожчали в 10 разів
17:13
Росіяни атакували дроном Херсонщину: загинув чоловік
17:05
Україна отримає 700 мільйонів євро на розмінування від партнерів – Міноборони
16:52
Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання українських дітей за кордоном: що зміниться
16:51
Зеленський поїде на саміт щодо європейської безпеки в Британії
16:49
Українці торік здійснили понад 3,6 млрд платіжних операцій в межах країни: яка це сума
Усі новини...
Реклама:
Реклама: