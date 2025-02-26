Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили

Дату візиту президента України Володимира Зеленського до американської столиці – Вашингтона – ще не визначили, хоча і є "робочий" варіант про 28 лютого, озвучений главою США Дональдом Трампом.

Джерело: президент у спілкуванні зі ЗМІ 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що пропозиція щодо візиту у Штати була, проте "який формат і коли" – поки не визначено.

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"Так, там робоча є дата, те, що сказав президент США – п’ятниця. Офіси на зв’язку", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова і Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого.

Що передувало: Вдень 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що проєкт попередньої угоди із США готовий, та розкрив його деталі. Зокрема, угода має зв’язок із гарантіями безпеки для України.

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Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.