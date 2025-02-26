Зеленський каже, що дату його візиту до США поки не погодили
Дату візиту президента України Володимира Зеленського до американської столиці – Вашингтона – ще не визначили, хоча і є "робочий" варіант про 28 лютого, озвучений главою США Дональдом Трампом.
Джерело: президент у спілкуванні зі ЗМІ 26 лютого, цитує "Європейська правда"
Деталі: Зеленський підтвердив, що пропозиція щодо візиту у Штати була, проте "який формат і коли" – поки не визначено.
"Так, там робоча є дата, те, що сказав президент США – п’ятниця. Офіси на зв’язку", – сказав Володимир Зеленський.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова і Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого.
Що передувало: Вдень 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що проєкт попередньої угоди із США готовий, та розкрив його деталі. Зокрема, угода має зв’язок із гарантіями безпеки для України.
Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.