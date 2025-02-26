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Зеленский говорит, что дата его визита в США пока не согласована

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 15:59
Зеленский говорит, что дата его визита в США пока не согласована
Зеленский. фото Офиса президента

Дату визита президента Украины Владимира Зеленского в американскую столицу – Вашингтон – еще не определена, хотя и есть "рабочий" вариант относительно 28 февраля, озвученный главой США Дональдом Трампом.

Источник: президент в общении со СМИ 26 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский подтвердил, что предложение о визите в Штаты было, однако "какой формат и когда" – пока не определено.

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"Да, там есть рабочая дата, то, что сказал президент США – пятница. Офисы на связи", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах "почти" готово и Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля.

Что предшествовало: Днем 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что проект предварительного соглашения с США готов, и раскрыл его детали. В частности, соглашение имеет связь с гарантиями безопасности для Украины.

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ЗеленскийТрампСША
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