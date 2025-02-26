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Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про "борг" України

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 26 лютого 2025, 16:18
Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про борг України
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та наголосив, що в ній немає положень про "борг" України перед Штатами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Зеленський зазначив, що в питанні підготовки угоди про надра зі США для нього було головне, "що ми не є боржниками".

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"І незважаючи на те, що де звучить у медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відносно нас", – наголосив він.

Президент додав, що останній проєкт угоди не містить, зокрема, пункту про відшкодування допомоги Україні з боку США в пропорції "два до одного".

"Із того, що мені сказали, "два до одного" – цього пункту немає, [що] на кожен долар США ми повинні заплатити два – і слава богу. Я вважаю, що це був незмістовний пункт, і тому цього немає. Я ставлюсь до цього позитивно", – зазначив Зеленський.

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Що передувало:

  • Раніше у середу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що українська сторона розгляне попередньо погоджену угоду про інвестиції в корисні копалини зі США.
  • Він також говорив, що за підписанням цієї рамкової угоди настане розробка ще однієї угоди про створення "спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України".

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.

ЗеленськийСША
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