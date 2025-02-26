Зеленский заявил, что в соглашении о недрах с США нет положений о "долге" Украины

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и подчеркнул, что в нем нет положений о "долге" Украины перед Штатами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что в вопросе подготовки соглашения о недрах с США для него было главное, "что мы не являемся должниками".

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"И несмотря на то, что где звучит в медиа, в соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100 миллиардов. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам", – подчеркнул он.

Президент добавил, что последний проект соглашения не содержит, в частности, пункта о возмещении помощи Украине со стороны США в пропорции "два к одному".

"Из того, что мне сказали, "два к одному" – этого пункта нет, [что] на каждый доллар США мы должны заплатить два – и слава богу. Я считаю, что это был несодержательный пункт, и поэтому его нет. Я отношусь к этому положительно", – отметил Зеленский.

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Что предшествовало:

Ранее в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что украинская сторона рассмотрит предварительно согласованное соглашение об инвестициях в полезные ископаемые с США.

Он также говорил, что за подписанием этого рамочного соглашения последует разработка еще одного соглашения о создании "совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины".

Читайте полный текст "Соглашения о минералах" между Украиной и США.