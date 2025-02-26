Північна Європа і країни Балтії "більш з позитивом" сприймають ідею про контингент в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський каже, що країни Північної Європи та Балтії вже "більш з позитивом" сприймають ідею про контингент союзників в Україні у рамках гарантій безпеки.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 26 лютого

Деталі: На запитання про розвиток перемовин стосовно потенційного контингенту союзників в Україні у рамках гарантій безпеки Зеленський зазначив, що робота над цим триває.

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"Мені подобається, що доєдналась вісімка країн яка дивиться на це вже більш з позитивом. Це Nordics-Baltics (країни Північної Європи і Балтії – ред.), у нас була зустріч у Києві. І я думаю, що це дуже важливо. Залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому всьому. Залежить від кількості країну, складу, особового складу, хто чим зможе допомогти, хто що зможе гарантувати", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що з тими країнами, які готові обговорювати цю ідею, поки різне бачення стосовно чисельності такого контингенту.

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом президент Франції Емманюель Макрон розповів, що порушив питання потенційного розміщення військового контингенту союзників в Україні.

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За даними ЗМІ, Трамп не дав Макрону конкретних зобовʼязань стосовно того, що готові зробити Штати для підтримки європейського контингенту в Україні.

Питання контингенту має бути одним з центральних і у розмові з Трампом британського прем’єра Кіра Стармера.