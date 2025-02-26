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Северная Европа и страны Балтии "более с позитивом" воспринимают идею о контингенте в Украине – Зеленский

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 26 февраля 2025, 16:22
Северная Европа и страны Балтии более с позитивом воспринимают идею о контингенте в Украине – Зеленский
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что страны Северной Европы и Балтии уже "больше с позитивом" воспринимают идею о контингенте союзников в Украине в рамках гарантий безопасности.

Источник: "Европейская правда", Зеленский во время общения со СМИ 26 февраля

Детали: На вопрос о развитии переговоров относительно потенциального контингента союзников в Украине в рамках гарантий безопасности Зеленский отметил, что работа над этим продолжается.

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"Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которая смотрит на это уже более с позитивом. Это Nordics-Baltics (страны Северной Европы и Балтии – ред.), у нас была встреча в Киеве. И я думаю, что это очень важно. Зависит от того, какую роль будут играть США в этом всем. Зависит от количества страну, состава, личного состава, кто чем сможет помочь, кто что сможет гарантировать", – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что с теми странами, которые готовы обсуждать эту идею, пока разное видение относительно численности такого контингента.

Напомним, после встречи с Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что поднял вопрос потенциального размещения военного контингента союзников в Украине.

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По данным СМИ, Трамп не дал Макрону конкретных обязательств относительно того, что готовы сделать Штаты для поддержки европейского контингента в Украине.

Вопрос контингента должен быть одним из центральных и в разговоре с Трампом британского премьера Кира Стармера.

ЗеленскийармияБалтияВооруженные силы
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