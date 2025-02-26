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Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 26 лютого 2025, 17:31
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з Дональдом Трампом має намір з’ясувати, чи продовжить США підтримку України, на що може розраховувати Київ і як Вашингтон планує вести переговори з Москвою щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського під час спілкування з журналістами

Деталі: Зеленський зазначив, що те, коли буде і чи буде зустріч Трампа з Путіним – це рішення Трампа, але оскільки війна йде в Україні, позиція України має бути пріоритетом. 

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Він сказав, що планує розповісти Трампу, як розуміє позицію європейських партнерів України у питанні майбутніх гарантій безпеки. "У нас було дуже багато консультацій, і, думаю, я знаю, на що вони готові, як вони можуть допомогти, яку стратегічну роль може відіграти ЄС, і, ширше, Європа", – зазначив президент. 

Зеленський розраховує завдяки зустрічі отримати більше відповідей з приводу того, чого очікувати від США у найближчому майбутньому і "який спільний план ми можемо підготувати для того, щоб закінчити цю війну".

"Я дуже прямо запитаю, чи США зупинять підтримку, чи ні, чи зможемо ми купувати зброю, якщо вона не буде надаватись як допомога, чи можемо ми купувати зброю напряму у США. Третє питання – чи можемо ми працювати із замороженими активами, наприклад, для купівлі зброї, для інвестицій у багато що – як ті ж мінерали, у відбудову України", – сказав Зеленський.  

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Крім того, він торкнеться питання переговорів, що відбуваються між США і Росією, та питання збереження накладених на Росію санкцій. 

"Я вже підкреслював, що для нас неприйнятно, якщо рішення про нас будуть ухвалюватися без нас", – наголосив Зеленський. 

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме угода про копалини успіх, чи "тихенько пройде".

Також Зеленський сказав, що Північна Європа і Балтія вже "більше з позитивом" сприймають ідею про контингент союзників в Україні у рамках гарантій безпеки.

ЗеленськийТрамп
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