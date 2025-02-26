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Поддержка Украины и переговоры с Москвой: Зеленский рассказал, о чем спросит Трампа

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 26 февраля 2025, 17:31
Поддержка Украины и переговоры с Москвой: Зеленский рассказал, о чем спросит Трампа
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Дональдом Трампом намерен выяснить, продолжит ли США поддержку Украины, на что может рассчитывать Киев и как Вашингтон планирует вести переговоры с Москвой по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского во время общения с журналистами

Детали: Зеленский отметил, что то, когда будет и будет ли встреча Трампа с Путиным – это решение Трампа, но поскольку война идет в Украине, позиция Украины должна быть приоритетом.

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Он сказал, что планирует рассказать Трампу, как понимает позицию европейских партнеров Украины в вопросе будущих гарантий безопасности. "У нас было очень много консультаций, и, думаю, я знаю, на что они готовы, как они могут помочь, какую стратегическую роль может сыграть ЕС, и, шире, Европа", – отметил президент.

Зеленский рассчитывает благодаря встрече получить больше ответов по поводу того, чего ожидать от США в ближайшем будущем и "какой совместный план мы можем подготовить для того, чтобы закончить эту войну".

"Я очень прямо спрошу, остановят ли США поддержку или нет, сможем ли мы покупать оружие, если оно не будет предоставляться как помощь, можем ли мы покупать оружие напрямую у США. Третий вопрос – можем ли мы работать с замороженными активами, например, для покупки оружия, для инвестиций во многое – как те же минералы, в восстановление Украины", – сказал Зеленский.

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Кроме того, он затронет вопрос переговоров, происходящих между США и Россией, и вопрос сохранения наложенных на Россию санкций.

"Я уже подчеркивал, что для нас неприемлемо, если решение о нас будут приниматься без нас", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли соглашение об ископаемых иметь успех, или "тихонько пройдет".

Также Зеленский сказал, что Северная Европа и Балтия уже "больше с позитивом" воспринимают идею о контингенте союзников в Украине в рамках гарантий безопасности.

ЗеленскийТрамп
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