Росіяни поранили двох людей на Нікопольщині

Російська армія надвечір 26 лютого вдарила по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Надвечір від удару по Нікопольщині постраждали двоє людей. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінка 78 років буде оговтуватися вдома.

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У цілому протягом дня район пережив майже два десятки ворожих атак артилерією та БпЛА. Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах".

Деталі: На Нікопольщині пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони.

Також окупанти дроном-камікадзе вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Побиті 3 приватні будинки, зачепило електромережі.