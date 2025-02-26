Россияне ранили двух человек на Никопольщине

Российская армия вечером 26 февраля ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате этого пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "К вечеру от удара по Никопольщине пострадали два человека. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Женщина 78 лет будет приходить в себя дома.

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В целом в течение дня район пережил почти два десятка вражеских атак артиллерией и БпЛА. Агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам".

Детали: На Никопольщине повреждены промышленное предприятие и инфраструктура. Изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 солнечные панели, авто, линии электропередач и газопроводы.

Также оккупанты дроном-камикадзе ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Избиты 3 частных дома, задело электросети.