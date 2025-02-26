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Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 18:55
Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
Трамп і Зеленський фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні.

Джерело: Трамп на початку засідання міністрів адміністрації США 26 лютого, передає "Європейська правда"

Деталі: Президент США на початку засідання заявив, що у США "усе йде дуже добре з Росією та Україною", маючи на увазі зусилля з "припинення війни".

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"Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде велика угода", – додав американський лідер.

Він знову розкритикував Європу, яка нібито витратила на допомогу Україні 100 мільярдів доларів, тоді як США – начебто 350 мільярдів (що не відповідає дійсності).

"А найважливіше на сьогодні – ми збираємося укласти угоду з Росією та Україною, щоб припинити вбивати людей", – заявив Трамп, не уточнивши, як це відбудеться.

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Що передувало: Зеленський повідомляв, що його візит до США може відбутись 28 лютого.

Вік казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

ТрампЗеленський
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