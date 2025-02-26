Трамп говорит, что Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых в Украине.

Источник: Трамп в начале заседания министров администрации США 26 февраля, передает "Европейская правда"

Детали: Президент США в начале заседания заявил, что в США "все идет очень хорошо с Россией и Украиной", имея в виду усилия по "прекращению войны".

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"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет большое соглашение", - добавил американский лидер.

Он снова раскритиковал Европу, которая якобы потратила на помощь Украине 100 миллиардов долларов, тогда как США – якобы 350 миллиардов (что не соответствует действительности).

"А самое важное на сегодня – мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей", – заявил Трамп, не уточнив, как это произойдет.

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Что предшествовало: Зеленский сообщал, что его визит в США может состояться 28 февраля.

Вик говорил, что в Вашингтоне стремится обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.