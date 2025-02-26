Війська РФ атакували Золочів на Харківщині: є постраждалі
Середа, 26 лютого 2025, 19:21
Російська армія 26 лютого завдала авіаційних ударів по селищу Золочів на Харківщині: подружжя зазнало гострої реакції на стрес.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 26 лютого близько 15:35 збройні сили РФ вчергове завдали авіаційні удари по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 35 житлових будинків, господарчі приміщення, авто, лінії електромережі.
Реклама:
70-річний чоловік та його дружина, якій 67 років, зазнали гострої реакції на стрес".
Деталі: Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.