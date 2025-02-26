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Війська РФ атакували Золочів на Харківщині: є постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 19:21
Війська РФ атакували Золочів на Харківщині: є постраждалі
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 26 лютого завдала авіаційних ударів по селищу Золочів на Харківщині: подружжя зазнало гострої реакції на стрес.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26 лютого близько 15:35 збройні сили РФ вчергове завдали авіаційні удари по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 35 житлових будинків, господарчі приміщення, авто, лінії електромережі.

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70-річний чоловік та його дружина, якій 67 років, зазнали гострої реакції на стрес".

 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Харківська областьвійнабойові дії
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