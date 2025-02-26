Войска РФ атаковали Золочев на Харьковщине: есть пострадавшие

Российская армия 26 февраля нанесла авиационные удары по поселку Золочев на Харьковщине: супруги испытали острую реакцию на стресс.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26 февраля около 15:35 вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли авиационные удары по поселку Золочев Богодуховского района. Повреждено не менее 35 жилых домов, хозяйственные помещения, авто, линии электросети.

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70-летний мужчина и его жена, которой 67 лет, испытали острую реакцию на стресс".

фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.