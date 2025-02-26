Український уряд схвалив підписання угоди про надра зі США

Кабінет міністрів України 26 лютого схвалив рішення, необхідне для підписання угоди між Україною та США про використання корисних копалин.

Джерело: премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, цитує "Європейська правда"

Деталі: Шмигаль заявив, що Кабмін "ухвалює рішення, необхідні для підписання" угоди зі США стосовно корисних копалин.

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Він перелічив основні положення угоди, наголосивши зокрема на тому, що в ній "враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу".

"Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме", – зазначив премʼєр.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра.

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Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.