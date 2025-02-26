Украинское правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США
Кабинет министров Украины 26 февраля одобрил решение, необходимое для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, цитирует "Европейская правда"
Детали: Шмыгаль заявил, что Кабмин "принимает решения, необходимые для подписания" соглашения с США по полезным ископаемым.
Он перечислил основные положения соглашения, отметив в частности то, что в нем "учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса".
"То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать", - отметил премьер.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах.
Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.
Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.