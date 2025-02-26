Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Украинское правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 19:36
Украинское правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США
фото - "Правительственный портал"

Кабинет министров Украины 26 февраля одобрил решение, необходимое для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, цитирует "Европейская правда"

Детали: Шмыгаль заявил, что Кабмин "принимает решения, необходимые для подписания" соглашения с США по полезным ископаемым.

Реклама:

Он перечислил основные положения соглашения, отметив в частности то, что в нем "учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса".

"То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать", - отметил премьер.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах.

РЕКЛАМА:

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп: Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение о недрах
Кротевич покидает должность начальника штаба бригады "Азов"
Поддержка Украины и переговоры с Москвой: Зеленский рассказал, о чем спросит Трампа
Зеленский заявил, что в соглашении о недрах с США нет положений о "долге" Украины
фото, обновлено Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 11 человек
СМИ: В Штатах отменили встречу с руководителями дипломатии ЕС
Все новости...
Последние новости
20:29
Зеленский уволил Гнатова с должности Командующего Объединенных сил ВСУ
20:29
Зеленский сделал бригадными генералами двух заместителей Сырского
20:19
Младшие школьники засыпали президента Чехии вопросами о войне в Украине и Путине
20:17
Шмыгаль назвал шесть ключевых позиций соглашения о недрах между Украиной и США
19:59
Ирина Цыбух получила звание "Героя Украины" посмертно
19:51
Трамп хочет, чтобы гарантии безопасности Украине давала Европа
19:46
"Замечаний не поступало": в МОН ответили на просьбу отменить новую систему оценивания учащихся
19:36
Украинское правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США
19:29
Ученые в США создали батарею, которая превращает ядерные отходы в электричество
19:21
фотоВойска РФ атаковали Золочев на Харьковщине: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама:
Реклама: