Украинское правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США

Кабинет министров Украины 26 февраля одобрил решение, необходимое для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, цитирует "Европейская правда"

Детали: Шмыгаль заявил, что Кабмин "принимает решения, необходимые для подписания" соглашения с США по полезным ископаемым.

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Он перечислил основные положения соглашения, отметив в частности то, что в нем "учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса".

"То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать", - отметил премьер.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах.

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Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.