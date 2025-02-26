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Трамп хоче, щоб гарантії безпеки Україні давала Європа

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 19:51
Трамп хоче, щоб гарантії безпеки Україні давала Європа
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що основні гарантії безпеки Україні повинні давати європейські країни, водночас відзначивши роль Вашингтона в економічній відбудові.

Джерело: Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре".

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Деталі: За словами Трампа, він не збирається давати Україні "гарантій безпеки, які виходять за межі чогось значного".

Американський президент водночас згадав, що США підпишуть з Україною угоду про рідкісноземельні елементи та інші корисні копалини, яка є "чудовою угодою і для України".

"Ми будемо там працювати. Ми будемо "на землі". І знаєте, таким чином, це свого роду автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли ми будемо там. Тож ми будемо там саме таким чином", – пояснив Трамп.

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На його думку, Європа "буде дуже уважно за цим спостерігати".

"Я знаю, що Велика Британія заявила і Франція заявила, що вони… зголосилися розмістити так званих миротворців на цьому місці (в Україні. – ред.), і я думаю, що це добре", – підсумував Трамп.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра. Зеленський казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

Трампвійна
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