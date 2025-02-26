Трамп хоче, щоб гарантії безпеки Україні давала Європа
Президент США Дональд Трамп заявив, що основні гарантії безпеки Україні повинні давати європейські країни, водночас відзначивши роль Вашингтона в економічній відбудові.
Джерело: Трамп на засіданні свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми попросимо Європу зробити це, тому що йдеться про Європу, яка є їхнім найближчим сусідом. Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре".
Деталі: За словами Трампа, він не збирається давати Україні "гарантій безпеки, які виходять за межі чогось значного".
Американський президент водночас згадав, що США підпишуть з Україною угоду про рідкісноземельні елементи та інші корисні копалини, яка є "чудовою угодою і для України".
"Ми будемо там працювати. Ми будемо "на землі". І знаєте, таким чином, це свого роду автоматична безпека, тому що ніхто не буде зачіпати наших людей, коли ми будемо там. Тож ми будемо там саме таким чином", – пояснив Трамп.
На його думку, Європа "буде дуже уважно за цим спостерігати".
"Я знаю, що Велика Британія заявила і Франція заявила, що вони… зголосилися розмістити так званих миротворців на цьому місці (в Україні. – ред.), і я думаю, що це добре", – підсумував Трамп.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив про візит 28 лютого українського візаві Володимира Зеленського для підписання угоди про надра. Зеленський казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.
Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.
Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.