Трамп хочет, чтобы гарантии безопасности Украине давала Европа

Президент США Дональд Трамп заявил, что основные гарантии безопасности Украине должны давать европейские страны, в то же время отметив роль Вашингтона в экономическом восстановлении.

Источник: Трамп на заседании своего кабинета 26 февраля, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идет о Европе, которая является их ближайшим соседом. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо".

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Детали: По словам Трампа, он не собирается давать Украине "гарантий безопасности, которые выходят за пределы чего-то значительного".

Американский президент одновременно напомнил, что США подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных элементах и других полезных ископаемых, которое является "замечательным соглашением и для Украины".

"Мы будем там работать. Мы будем "на земле". И знаете, таким образом, это своего рода автоматическая безопасность, потому что никто не будет затрагивать наших людей, когда мы будем там. Поэтому мы будем там именно таким образом", – пояснил Трамп.

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По его мнению, Европа "будет очень внимательно за этим наблюдать".

"Я знаю, что Великобритания заявила и Франция заявила, что они... согласились разместить так называемых миротворцев на этом месте (в Украине. – Ред.), и я думаю, что это хорошо", – подытожил Трамп.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах. Зеленский говорил, что в Вашингтоне стремится обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.