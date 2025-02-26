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Трамп – Украине: "О НАТО можно забыть"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 20:38
Трамп – Украине: О НАТО можно забыть
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине он исключает возможность ее членства в Североатлантическом альянсе

Источник: Трамп на заседании своего кабинета 26 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, на какие уступки должна пойти Украина в будущем урегулировании, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".

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"Я думаю, что, возможно, именно поэтому все и началось", – добавил он.

Предыстория:

  • Американский президент и ранее говорил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.
  • Перед этим министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.
  • Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.

ТрампНАТОвойна
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