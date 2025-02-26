Трамп – Украине: "О НАТО можно забыть"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине он исключает возможность ее членства в Североатлантическом альянсе

Источник: Трамп на заседании своего кабинета 26 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, на какие уступки должна пойти Украина в будущем урегулировании, Трамп сказал, что "о НАТО можно забыть".

Реклама:

"Я думаю, что, возможно, именно поэтому все и началось", – добавил он.

Предыстория: