Трамп: Путіну доведеться піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що в межах "врегулювання війни" в Україні російський правитель Володимир Путін буде змушений піти на певні поступки.

Джерело: Трамп під час засідання свого кабінету 26 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: На запитання про те, чи доведеться Путіну піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні, американський президент підтвердив, що "йому доведеться" це зробити.

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Він не уточнив, якими можуть бути ці поступки, але заявив, що якби його не обрали президентом США, війна в Україні "тривала б ще довго".

"Українці – хороші бійці, мушу сказати, але без техніки, без нашої техніки – у нас найкраща військова техніка у світі – без нашої техніки все б закінчилося дуже швидко", – вважає Трамп.

Що передувало: Президент США також заявив, що Україні "можна забути про НАТО" в межах майбутньої "мирної угоди".

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Він також відмовився обіцяти конкретні гарантії безпеки Україні з боку Штатів, заявивши, що це має робити Європа.