Трамп: Путину придется пойти на уступки в контексте решения войны в Украине

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в рамках "урегулирования войны" в Украине российский правитель Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.

Источник: Трамп во время заседания своего кабинета 26 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, придется ли Путину пойти на уступки в контексте решения войны в Украине, американский президент подтвердил, что "ему придется" это сделать.

Реклама:

Он не уточнил, какими могут быть эти уступки, но заявил, что если бы его не избрали президентом США, война в Украине "продолжалась бы еще долго".

"Украинцы – хорошие бойцы, должен сказать, но без техники, без нашей техники – у нас лучшая военная техника в мире – без нашей техники все бы закончилось очень быстро", – считает Трамп.

Что предшествовало: Президент США также заявил, что Украине "можно забыть о НАТО" в рамках будущего "мирного соглашения".

РЕКЛАМА:

Он также отказался обещать конкретные гарантии безопасности Украине со стороны Штатов, заявив, что это должна делать Европа.