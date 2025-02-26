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Трамп прагне "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 21:56
Трамп прагне найкращої угоди про мир, щоб Україна повернула якнайбільше території
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що прагнутиме укласти таку угоду про "припинення війни" в Україні для обох сторін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Трампа на засіданні свого кабінету в середу, 26 лютого

Деталі: Трамп заявив, що вважає можливим досягнення миру в Україні, навівши як приклад свою розмову з Владіміром Путіним.

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"У мене були дуже хороші розмови з Путіним. У мене були дуже хороші розмови з Зеленським, і ще чотири тижні тому ніхто ні з ким не розмовляв. Це навіть не розглядалося. Ніхто не думав, що можна досягти миру", – розповів він.

Президент США також прокоментував можливі територіальні поступки України як частину "мирної угоди", запевнивши, що прагнутиме укласти "найкращу угоду".

"Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше (території. – Ред.) назад. Ми хочемо повернути якомога більше (території Україні. – Ред.)", – заявив Трамп.

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При цьому президент США також заявив, що Україні "можна забути про НАТО" в межах майбутньої "мирної угоди".

Він також відмовився обіцяти конкретні гарантії безпеки Україні з боку Штатів, заявивши, що це має робити Європа.

Трамп
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