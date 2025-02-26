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Трамп хочет "наилучшего соглашения" о мире, чтобы Украина вернула "как можно больше" территории

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 21:56
Трамп хочет наилучшего соглашения о мире, чтобы Украина вернула как можно больше территории
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет стремиться заключить такое соглашение о "прекращении войны" в Украине для обеих сторон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Трампа на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля

Детали: Трамп заявил, что считает возможным достижение мира в Украине, приведя в пример свой разговор с Владимиром Путиным.

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"У меня были очень хорошие разговоры с Путиным. У меня были очень хорошие разговоры с Зеленским, и еще четыре недели назад никто ни с кем не разговаривал. Это даже не рассматривалось. Никто не думал, что можно достичь мира", – рассказал он.

Президент США также прокомментировал возможные территориальные уступки Украины как часть "мирного соглашения", заверив, что будет стремиться заключить "лучшую сделку".

"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы будем очень стараться заключить хорошую сделку, чтобы они могли получить как можно больше (территории. – Ред.) обратно. Мы хотим вернуть как можно больше (территории Украине. – Ред.)", – заявил Трамп.

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При этом президент США также заявил, что Украине "можно забыть о НАТО" в рамках будущего "мирного соглашения".

Он также отказался обещать конкретные гарантии безопасности Украине со стороны Штатов, заявив, что это должна делать Европа.

Трамп
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