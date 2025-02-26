Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

NYT: США не підтримували згадку про "гарантії безпеки" в угоді про надра з Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 23:05
NYT: США не підтримували згадку про гарантії безпеки в угоді про надра з Україною
Трамп. Фото - Getty Images

Сполучені Штати були спершу проти включення покликання на гарантії безпеки Україні у двосторонню угоду про розробку корисних копалин, яку сторони планують підписати 28 лютого.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це The New York Times дізналось від українського джерела, причетного до переговорів

Деталі: У погодженій Україною та США версії угоди про надра є згадка про те, що Штати "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру".

Реклама:

За даними NYT, у попередніх проєктах угоди фраза про гарантії безпеки була відсутня.

Джерело видання стверджує, що представники адміністрації Дональда Трампа "наполегливо намагалися" виключити фразу про гарантії безпеки з попередніх версій документа.

За його словами, США стверджували, що ця фраза виходить за межі переговорів про права на видобуток корисних копалин в Україні, пише The New York Times.

РЕКЛАМА:

Було незрозуміло, чи означає нове формулювання підтримку конкретних гарантій безпеки з боку США, чи сприяння дипломатичним зусиллям України для підтримки європейської "миротворчої" місії.

Сам Трамп у середу відмовився говорити, що надасть Україні конкретні гарантії безпеки, заявивши, що їх має взяти на себе Європа.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

СШАгарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоКротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
Трамп прагне "найкращої угоди" про мир, щоб Україна повернула "якнайбільше" території
Застава за очільника АМКУ Кириленка: хто вніс 30 мільйонів
Зеленський зробив бригадними генералами двох заступників Сирського
Трамп: Зеленський 28 лютого приїде у США підписати угоду про надра
Підтримка України та переговори з Москвою: Зеленський розповів, про що запитає Трампа
Усі новини...
США
Шмигаль назвав шість ключових позицій угоди про надра між Україною та США
США у СОТ вперше утримались від засудження агресії Росії в Україні – Reuters
Зеленський заявив, що в угоді про надра зі США немає положень про "борг" України
Останні новини
01:20
ЄС був створений для того, щоб пограбувати США: Трамп анонсував 25% мита на товари з Європи
00:19
оновленоЗаступник голови Херсонської ОВА на смерть збив велосипедиста
23:50
Росіяни 138 разів обстріляли Сумщину: є постраждалі
23:31
Новини економіки 26 лютого: удар по енергооб'єкту, рішення щодо підписання угоди про надра
23:19
доповненоКротевич залишає посаду начальника штабу бригади "Азов"
23:05
NYT: США не підтримували згадку про "гарантії безпеки" в угоді про надра з Україною
22:51
"Вона не вміла тільки одного – обходити чужу біду". Пам'яті госпітальєрки Олександри Мулькевич
22:44
хокей"Сокіл" здолав "Кременчук", "Київ Кепіталз" розгромив "Дніпро" у чемпіонаті України
22:43
Подалі від цивілізації: в Ірландії молода пара пів року доглядатиме за безлюдним островом
22:38
Генштаб: На фронті від початку доби пройшла майже сотня боїв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: