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NYT: США не поддерживали упоминание о "гарантиях безопасности" в соглашении о недрах с Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 23:05
NYT: США не поддерживали упоминание о гарантиях безопасности в соглашении о недрах с Украиной
Трамп. Фото - Getty Images

Соединенные Штаты были сначала против включения ссылки на гарантии безопасности Украины в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых, которое стороны планируют подписать 28 февраля.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом The New York Times узнало от украинского источника, причастного к переговорам

Детали: В согласованной Украиной и США версии соглашения о недрах есть упоминание о том, что Штаты "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления длительного мира".

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По данным NYT, в предыдущих проектах соглашения фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

Источник издания утверждает, что представители администрации Дональда Трампа "настойчиво пытались" исключить фразу о гарантиях безопасности из предыдущих версий документа.

По его словам, США утверждали, что эта фраза выходит за пределы переговоров о правах на добычу полезных ископаемых в Украине, пишет The New York Times.

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Было непонятно, означает ли новая формулировка поддержку конкретных гарантий безопасности со стороны США, или содействие дипломатическим усилиям Украины для поддержки европейской "миротворческой" миссии.

Сам Трамп в среду отказался говорить, что предоставит Украине конкретные гарантии безопасности, заявив, что их должна взять на себя Европа.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

СШАгарантии безопасности
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