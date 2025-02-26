Росіяни 138 разів обстріляли Сумщину: є постраждалі

Російська армія 26 лютого здійснила обстріли 12-ти громад на Сумщині, поранені троє людей.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 138 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 232 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, громади".

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Деталі: У Миколаївській громаді ворог бив з РСЗВ. Унаслідок обстрілу 2 особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення ліцею, 13 приватних будинків та 4 цивільних автомобілів.

У Глухівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та пуск КАБів (2 вибухи). Внаслідок обстрілу 1 цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 2 цивільні автомобілі, 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення.