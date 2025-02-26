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Россияне 138 раз обстреляли Сумскую область: есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 23:50
Россияне 138 раз обстреляли Сумскую область: есть пострадавшие
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия 26 февраля осуществила обстрелы 12-ти громад в Сумской области, ранены три человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 138 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 232 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, громады".

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Детали: В Николаевской громаде враг бил из РСЗО. В результате обстрела 2 человека получили ранения. Повреждены помещения лицея, 13 частных домов и 4 гражданских автомобилей.

В Глуховской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и пуск КАБов (2 взрыва). В результате обстрела 1 гражданское лицо получило ранения. Повреждены 2 гражданских автомобиля, 2 частных дома, 3 нежилых помещения.

Сумская областьвойнаобстрел
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