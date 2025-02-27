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США та Росія розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва – Bloomberg

Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 03:52
США та Росія розглядають Арктику як місце для економічного співробітництва – Bloomberg
Ілюстративне фото: Getty Images

США і Росія обговорюють можливість економічної співпраці в Арктиці, зокрема щодо розвідки природних ресурсів та використання нових торговельних шляхів.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, які попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення є закритими і перебувають на ранній стадії

Деталі: За інформацією видання, американські та російські офіційні особи розглядають Арктику як перспективний регіон для економічної взаємодії. 

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Дослівно: "Обидві сторони дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому".

Деталі: Арктика все більше привертає увагу низки країн, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває нові судноплавні маршрути та доступ до потенційних покладів корисних копалин, зазначає Bloomberg.

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв після переговорів 18 лютого між представниками РФ та США у Саудівській Аравії заявив, що співпраця над енергетичними проєктами в Арктиці є однією з "конкретних сфер співробітництва", які вони обговорювали.

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Один зі співрозмовників видання зазначив, що США бачать у співпраці можливість послабити відносини між Росією та Китаєм, проте висловив сумніви щодо успіху цієї стратегії, враховуючи, наскільки ці країни зблизилися за останні роки, особливо з їхнім "всеосяжним" партнерством після початку війни в Україні.

СШАРосіяпереговори
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