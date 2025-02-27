США и Россия рассматривают Арктику как место для экономического сотрудничества – Bloomberg

США и Россия обсуждают возможность экономического сотрудничества в Арктике, в частности по разведке природных ресурсов и использования новых торговых путей.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, которые попросили не называть их имен, поскольку обсуждения являются закрытыми и находятся на ранней стадии

Детали: По информации издания, американские и российские официальные лица рассматривают Арктику как перспективный регион для экономического взаимодействия.

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Дословно: "Обе стороны дали понять, что они открыты для сотрудничества, что вызывает беспокойство европейских союзников и союзников по НАТО, которые стремятся изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину три года назад".

Детали: Арктика все больше привлекает внимание ряда стран, поскольку таяние льда в результате изменения климата открывает новые судоходные маршруты и доступ к потенциальным залежам полезных ископаемых, отмечает Bloomberg.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после переговоров 18 февраля между представителями РФ и США в Саудовской Аравии заявил, что сотрудничество над энергетическими проектами в Арктике является одной из "конкретных сфер сотрудничества", которые они обсуждали.

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Один из собеседников издания отметил, что США видят в сотрудничестве возможность ослабить отношения между Россией и Китаем, однако выразил сомнения относительно успеха этой стратегии, учитывая, насколько эти страны сблизились за последние годы, особенно с их "всеобъемлющим" партнерством после начала войны в Украине.