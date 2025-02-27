Росія прагне захопити українські міста через ультиматуми, а не військовим шляхом – ISW

Кремль вимагає від України відмовитися від великих міст, зокрема Запоріжжя, Херсона та Краматорська, через політичний тиск і переговори, оскільки не має змоги захопити їх військовим шляхом.

Джерело: ISW

Деталі: За даними Інститут вивчення війни, Росія продовжує заявляти про намір захопити Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області повністю. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) та Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України.

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Аналітики зазначають, що окупація цих територій призведе до масштабної гуманітарної катастрофи, оскільки Росія, ймовірно, застосує ті ж методи репресій, депортацій та примусової асиміляції, які використовує на вже захоплених територіях.

Проте військовий наступ Росії фактично зупинився – армія несе значні втрати в техніці та живій силі. Тому Кремль намагається використати дипломатичний тиск і пропаганду, щоб змусити Україну піти на поступки й відмовитися від контролю над своїми містами.

Дослівно: "Риторика Лаврова, швидше за все, є спробою досягти шляхом переговорів того, чого російські військові не можуть досягти силою".

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Ключові висновки ISW за 26 лютого: