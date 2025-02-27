Росія прагне захопити українські міста через ультиматуми, а не військовим шляхом – ISW
Кремль вимагає від України відмовитися від великих міст, зокрема Запоріжжя, Херсона та Краматорська, через політичний тиск і переговори, оскільки не має змоги захопити їх військовим шляхом.
Джерело: ISW
Деталі: За даними Інститут вивчення війни, Росія продовжує заявляти про намір захопити Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області повністю. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) та Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України.
Аналітики зазначають, що окупація цих територій призведе до масштабної гуманітарної катастрофи, оскільки Росія, ймовірно, застосує ті ж методи репресій, депортацій та примусової асиміляції, які використовує на вже захоплених територіях.
Проте військовий наступ Росії фактично зупинився – армія несе значні втрати в техніці та живій силі. Тому Кремль намагається використати дипломатичний тиск і пропаганду, щоб змусити Україну піти на поступки й відмовитися від контролю над своїми містами.
Дослівно: "Риторика Лаврова, швидше за все, є спробою досягти шляхом переговорів того, чого російські військові не можуть досягти силою".
Ключові висновки ISW за 26 лютого:
- Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі 28 лютого, ймовірно, щоб підписати американсько-українську угоду про видобуток корисних копалин. Однак проект угоди, опублікований напередодні зустрічі, не передбачає надання Україні безпекової допомоги або гарантій безпеки з боку США.
- Російські посадовці, які беруть безпосередню участь у переговорах зі Сполученими Штатами, продовжують наполягати на тому, що будь-яка мирна угода щодо припинення війни в Україні має базуватися на російських вимогах 2021 року. Вони також наполягають на передачі Росії території, яку наразі утримують українські війська і на якій розташовані великі міста та проживає понад мільйон людей.
- Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від кількох великих міст, які російські війська наразі не окупували і не мають перспективи захопити, передавши Росії один мільйон українців.
- Постійні відмови Лаврова та інших кремлівських чиновників від припинення вогню та інших умов, які президент США Дональд Трамп і європейські лідери визначили як необхідні для досягнення тривалого миру в Україні, демонструють, що президент Росії Володимир Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і вважає, що він може досягти своїх військових цілей військовим шляхом у середньо- та довгостроковій перспективі.
- Українські війська просунулися вперед біля Торецька і Покровська, а російські війська – біля Куп'янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки і Роботиного.
- Російські офіційні особи запропонували, щоб Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) взяла під свій контроль усі російські слідчі ізолятори на тлі повідомлень про те, що ФСБ відповідає за слідчий ізолятор, пов'язаний з жорстоким поводженням з українськими військовополоненими.