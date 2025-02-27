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Россия стремится захватить украинские города через ультиматумы, а не военным путем – ISW

Иван ДьяконовЧетверг, 27 февраля 2025, 05:41
Россия стремится захватить украинские города через ультиматумы, а не военным путем – ISW
Фото: Getty Images

Кремль требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем.

Источник: ISW

Детали: По данным Института изучения войны, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

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Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.

Однако военное наступление России фактически остановилось - армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

Дословно: "Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой".

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Ключевые выводы ISW за 26 февраля:

  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме 28 февраля, вероятно, чтобы подписать американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых. Однако проект соглашения, опубликованный накануне встречи, не предусматривает предоставления Украине помощи по безопасности или гарантий безопасности со стороны США.
  • Российские чиновники, принимающие непосредственное участие в переговорах с Соединенными Штатами, продолжают настаивать на том, что любое мирное соглашение о прекращении войны в Украине должно базироваться на российских требованиях 2021 года. Они также настаивают на передаче России территории, которую сейчас удерживают украинские войска и на которой расположены крупные города и проживает более миллиона человек.
  • Россия требует, чтобы Украина отказалась от нескольких крупных городов, которые российские войска пока не оккупировали и не имеют перспективы захватить, передав России один миллион украинцев.
  • Постоянные отказы Лаврова и других кремлевских чиновников от прекращения огня и других условий, которые президент США Дональд Трамп и европейские лидеры определили как необходимые для достижения прочного мира в Украине, демонстрируют, что президент России Владимир Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и считает, что он может достичь своих военных целей военным путем в средне- и долгосрочной перспективе.
  • Украинские войска продвинулись вперед возле Торецка и Покровска, а российские войска – возле Купянска, Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Роботино.
  • Российские официальные лица предложили, чтобы Федеральная служба безопасности России (ФСБ) взяла под свой контроль все российские следственные изоляторы на фоне сообщений о том, что ФСБ отвечает за следственный изолятор, связанный с жестоким обращением с украинскими военнопленными.

ISWоккупацияРосcияроссийско-украинская война
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