Россия стремится захватить украинские города через ультиматумы, а не военным путем – ISW

Кремль требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем.

Источник: ISW

Детали: По данным Института изучения войны, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

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Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.

Однако военное наступление России фактически остановилось - армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

Дословно: "Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой".

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Ключевые выводы ISW за 26 февраля: