Россия стремится захватить украинские города через ультиматумы, а не военным путем – ISW
Кремль требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем.
Источник: ISW
Детали: По данным Института изучения войны, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.
Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.
Однако военное наступление России фактически остановилось - армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.
Дословно: "Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой".
Ключевые выводы ISW за 26 февраля:
- Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме 28 февраля, вероятно, чтобы подписать американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых. Однако проект соглашения, опубликованный накануне встречи, не предусматривает предоставления Украине помощи по безопасности или гарантий безопасности со стороны США.
- Российские чиновники, принимающие непосредственное участие в переговорах с Соединенными Штатами, продолжают настаивать на том, что любое мирное соглашение о прекращении войны в Украине должно базироваться на российских требованиях 2021 года. Они также настаивают на передаче России территории, которую сейчас удерживают украинские войска и на которой расположены крупные города и проживает более миллиона человек.
- Россия требует, чтобы Украина отказалась от нескольких крупных городов, которые российские войска пока не оккупировали и не имеют перспективы захватить, передав России один миллион украинцев.
- Постоянные отказы Лаврова и других кремлевских чиновников от прекращения огня и других условий, которые президент США Дональд Трамп и европейские лидеры определили как необходимые для достижения прочного мира в Украине, демонстрируют, что президент России Владимир Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и считает, что он может достичь своих военных целей военным путем в средне- и долгосрочной перспективе.
- Украинские войска продвинулись вперед возле Торецка и Покровска, а российские войска – возле Купянска, Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Роботино.
- Российские официальные лица предложили, чтобы Федеральная служба безопасности России (ФСБ) взяла под свой контроль все российские следственные изоляторы на фоне сообщений о том, что ФСБ отвечает за следственный изолятор, связанный с жестоким обращением с украинскими военнопленными.