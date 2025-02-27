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Стармер закликав США підтримати європейську миротворчу місію в Україні

Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 06:18
Стармер закликав США підтримати європейську миротворчу місію в Україні
Кір Стармер. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати надати безпекову підтримку європейським миротворцям в Україні. За його словами, лише це гарантуватиме довготривалий мир, а не тимчасове припинення вогню.

Джерело: заява Стармера під час подорожі до Вашингтона, пише Reuters

Деталі: Перед візитом до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом Стармер заявив, що Британія готова відіграти свою роль у можливій миротворчій місії в Україні, але лише за умови підтримки з боку США.

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Після того як Трамп відмовився від попереднього курсу США щодо підтримки України, Велика Британія та інші європейські країни намагаються продемонструвати єдність і посилюють дипломатичні зусилля на підтримку Києва.

Проте щодо відправлення миротворців до України існують розбіжності: Франція і Велика Британія готові до такого кроку, тоді як Польща категорично його відкидає.

Росія, зі свого боку, вже заявила, що "не прийме жодного варіанту" розміщення європейських військ в Україні.

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Стармер наголосив, що ключовим у плані мирного врегулювання є підтримка з боку Трампа, хоча її формат поки що не визначений.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, і для цього необхідні гарантії безпеки", – заявив Стармер.

За його словами, недостатня підтримка може створити ризик нового нападу з боку Росії.

"...Я занепокоєний тим, що, якщо буде припинення вогню без запобіжника, це лише дасть йому (Путіну – ред.) можливість перечекати, а потім знову напасти. Його амбіції щодо України очевидні для всіх", – підкреслив прем’єр.

"Я не буду забігати наперед, окрім того, що скажу: у мене є чітке розуміння принципів", – сказав Стармер коментуючи свої очікування від переговорів у Вашингтоні.

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