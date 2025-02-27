Стармер призвал США поддержать европейскую миротворческую миссию в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты предоставить поддержку европейским миротворцам в Украине. По его словам, только это будет гарантировать долговременный мир, а не временное прекращение огня.

Источник: заявление Стармера во время путешествия в Вашингтон, пишет Reuters

Детали: Перед визитом в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом Стармер заявил, что Великобритания готова сыграть свою роль в возможной миротворческой миссии в Украине, но только при условии поддержки со стороны США.

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После того как Трамп отказался от предыдущего курса США по поддержке Украины, Великобритания и другие европейские страны пытаются продемонстрировать единство и усиливают дипломатические усилия в поддержку Киева.

Однако относительно отправки миротворцев в Украину существуют разногласия: Франция и Великобритания готовы к такому шагу, тогда как Польша категорически его отвергает.

Россия, со своей стороны, уже заявила, что "не примет ни одного варианта" размещения европейских войск в Украине.

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Стармер подчеркнул, что ключевым в плане мирного урегулирования является поддержка со стороны Трампа, хотя ее формат пока не определен.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен длительный мир, а не прекращение огня, и для этого необходимы гарантии безопасности", – заявил Стармер.

По его словам, недостаточная поддержка может создать риск нового нападения со стороны России.

"...Я обеспокоен тем, что, если будет прекращение огня без предохранителя, это лишь даст ему (Путину – ред.) возможность переждать, а потом снова напасть. Его амбиции в отношении Украины очевидны для всех", – подчеркнул премьер.

"Я не буду забегать вперед, кроме того, что скажу: у меня есть четкое понимание принципов", – сказал Стармер комментируя свои ожидания от переговоров в Вашингтоне.