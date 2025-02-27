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Атака дронів: на Київщині вирувала пожежа на промисловому об’єкті  

Ірина БалачукЧетвер, 27 лютого 2025, 07:10
Атака дронів: на Київщині вирувала пожежа на промисловому об’єкті  
Фото ДСНС

Масштабна пожежа виникла на одному з промислових об’єктів у Київській області внаслідок російської атаки безпілотниками.

Джерело: ДСНС в Telegram, в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram

Дослівно служба: "Вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті".

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Фото ДСНС

Деталі: Станом на 6:30 ранку загоряння загасили. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. 

"Загиблих і потерпілих не виявлено", – підсумували у ДСНС.

 
Фото ДСНС

Пізніше в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що промисловий об’єкт горів у Бориспільському районі. Тут також пошкоджено складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено два приватних будинки.

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Фото ДСНС

А в Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей горів очерет на відкритій ділянці місцевості. Пожежу уже загасили.

Передісторія:

Київська областьбезпілотникипожежа
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