Атака дронів: на Київщині вирувала пожежа на промисловому об’єкті
Масштабна пожежа виникла на одному з промислових об’єктів у Київській області внаслідок російської атаки безпілотниками.
Джерело: ДСНС в Telegram, в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram
Дослівно служба: "Вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті".
Деталі: Станом на 6:30 ранку загоряння загасили. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.
"Загиблих і потерпілих не виявлено", – підсумували у ДСНС.
Пізніше в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що промисловий об’єкт горів у Бориспільському районі. Тут також пошкоджено складські приміщення, елеватор, два автомобілі.
Крім того, у Броварському районі пошкоджено два приватних будинки.
А в Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей горів очерет на відкритій ділянці місцевості. Пожежу уже загасили.
Передісторія:
- Вночі 27 лютого в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.