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Атака дронов: в Киевской области бушевал пожар на промышленном объекте 

Ирина БалачукЧетверг, 27 февраля 2025, 07:10
Атака дронов: в Киевской области бушевал пожар на промышленном объекте 
Фото ГСЧС

Масштабный пожар возник на одном из промышленных объектов в Киевской области в результате российской атаки беспилотниками.

Источник: ГСЧС в Telegram, и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Дословно служба: "Ночью в одном из районов области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте". 

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Фото ГСЧС

Детали: По состоянию на 6:30 утра возгорание потушили. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. 

"Погибших и пострадавших не обнаружено", – подытожили в ГСЧС.

 
Фото ГСЧС

Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что промышленный объект горел в Бориспольском районе. Здесь также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

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Кроме того, в Броварском районе повреждены два частных дома.

 
Фото ГСЧС

А в Обуховском районе в результате падения обломков сбитых целей горел камыш на открытом участке местности. Пожар уже потушили.

Предыстория:

Киевская областьбеспилотникипожар
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