Атака дронов: в Киевской области бушевал пожар на промышленном объекте
Масштабный пожар возник на одном из промышленных объектов в Киевской области в результате российской атаки беспилотниками.
Источник: ГСЧС в Telegram, и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram
Дословно служба: "Ночью в одном из районов области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте".
Детали: По состоянию на 6:30 утра возгорание потушили. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.
"Погибших и пострадавших не обнаружено", – подытожили в ГСЧС.
Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что промышленный объект горел в Бориспольском районе. Здесь также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.
Кроме того, в Броварском районе повреждены два частных дома.
А в Обуховском районе в результате падения обломков сбитых целей горел камыш на открытом участке местности. Пожар уже потушили.
Предыстория:
- Ночью 27 февраля в Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам.