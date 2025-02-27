Атака дронов: в Киевской области бушевал пожар на промышленном объекте 

Масштабный пожар возник на одном из промышленных объектов в Киевской области в результате российской атаки беспилотниками.

Источник: ГСЧС в Telegram, и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Дословно служба: "Ночью в одном из районов области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: По состоянию на 6:30 утра возгорание потушили. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

"Погибших и пострадавших не обнаружено", – подытожили в ГСЧС.

Фото ГСЧС

Позже и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что промышленный объект горел в Бориспольском районе. Здесь также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

РЕКЛАМА:

Кроме того, в Броварском районе повреждены два частных дома.

Фото ГСЧС

А в Обуховском районе в результате падения обломков сбитых целей горел камыш на открытом участке местности. Пожар уже потушили.



Предыстория: