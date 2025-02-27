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Втрати РФ за добу: мінус 1 150 окупантів і 69 артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 27 лютого 2025, 07:37
Втрати РФ за добу: мінус 1 150 окупантів і 69 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 150 російських загарбників та 373 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 871 850 (+1 150) осіб,
  • танків – 10 209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 21 196 (+13) од,
  • артилерійських систем – 23 755 (+69) од,
  • засобів ППО – 1 086 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 102 (+141) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 842 (+140) од,
  • спеціальної техніки – 3 760 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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